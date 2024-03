«Ringrazio Dio per l'incontro con Luca, alle varie povertà non si è sottratto»

TERMOLI. Termoli è a lutto. La morte prematura e improvvisa di Luca Scatena ha creato un vuoto in tutti coloro che lo hanno conosciuto, vissuto, stimato e amato.

La notizia della sua dipartita lascia tutti senza fiato, senza respiro.

Il suo sorriso, il suo garbo, educazione, civiltà e dedizione al prossimo erano il suo mantra, il suo pane quotidiano.

Per lungo tempo Luca era stato il coordinatore del progetto Sprar Rifugio Sicuro, rivolto agli “ultimi”, quegli ultimi che Luca sapeva accogliere, come nessun altro mai.

Il funerale si è svolto questa mattina, nella chiesa di San Timoteo, ed è stata officiata dal vescovo De Luca.

«Accoglienza. Il primo incontro con Luca insieme a don Ulisse vedeva la nascita del primo Sprar del Molise, uno spazio per accogliere chi è meno fortunato di noi. Questo progetto, nato da Luca, ha permesso alla nostra chiesa di essere quello che deve essere, luogo di inclusione e condivisione dove ognuno possa sentirsi amato per quello che è. Questa accoglienza deve diventare servizio, prossimità. E questo è stato il servizio del nostro fratello Luca. Prendersi cura degli altri, accoglierli e per tutto questo io devo ringraziare Dio, Luca, don Ulisse e quanti nel tempo si sono coinvolti e hanno permesso tutto ciò.

Il cuore di Luca si è allargato sui bisogni delle varie povertà. Di fronte alle povertà si è reso come Gesù e non si è sottratto, anzi, tutta la struttura della Caritas diocesana si è allargata ancora di più all’accoglienza. La “paura” dell’ultimo, di chi è visto come uno scarto, ma scarto non è, non abitava nel cuore di Luca.

Ringrazio Dio per questo incontro con Luca, l’opera continua perché c’è un bel segno. Quello che è stato costruito nel tempo continua perché il bene e l’amore restano.

Tutto avrei voluto tranne che essere qui, anche perché dinanzi alla morte e a una morte così, c’è poco da dire. Non possiamo entrare nel cuore di una sposa, bisogna togliersi i sandali ma anche le parole, oppure di una figlia, o dei genitori o degli amici, non è possibile.

È un invito al raccoglimento ma non posso tacere perché sono un credente, e c’è la Parola di Dio che illumina la vita. Senza questa parola saremmo perduti, perché il mistero della morte, una morte così, “sconquassa”.

Mi affido alla Parola di Dio. Dio resta, e questa certezza si basa sull’amore di Dio che ci precede. Dobbiamo meritarci l’amore di Dio? No, questa è una bestemmia. L’amore ci è dato e nessuno ci può separare da questo amore.

L’amore di Dio vince sulla morte. Sempre. Dentro questa vita e dentro questo amore dobbiamo imparare a vedere nostro fratello Luca. Non bypassa il dolore, l’assenza e la solitudine. La fede è una visione, è il vedere oltre, perciò diventa la forza per attraversare il dolore. Non è un anestetico».

Alla fine del rito religioso, all'esterno della chiesa c'è stato un lungo e forte applauso.

Ciao Luca, "Dio, che ti ha creato per amore, ti accolga con Sé. Ti stringa fra le Sue braccia e ti consoli. Possa condurre a perfezione quanto hai iniziato, e sciolga i nodi, che ancora ti stringono. Ti riconcili laddove manca il perdono. L’amore che hai donato ti ritorni moltiplicato e ti apra il regno dei cieli".

La salma, dopo il rito funebre, verrà tumulata presso il cimitero di Guglionesi.