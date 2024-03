Infortunio sul lavoro: stabili le condizioni del 54enne, resta ricoverato al San Timoteo

TERMOLI. Restano stabili le condizioni del 54enne operaio di Petacciato, rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro ieri mattina allo stabilimento Siai Laterizi, proprio nella località costiera molisana.

Il dipendente è rimasto schiacciato da due carrelli ed è stato soccorso, oltre che dai colleghi di lavoro, dai Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e dal 118 Molise, che l'ha poi trasportato con l'ambulanza dei volontari della Misericordia all'ospedale San Timoteo, dov'è tutt'ora ricoverato e in osservazione, per le conseguenze avute per il trauma toracico-addominale. Sull'accaduto indagano i Carabinieri della compagnia di Termoli.