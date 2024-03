Per sempre "Freedom", l'arte di Luigi Forcella ne forgia il ricordo

TERMOLI. “Freedom”, libertà. È questo il messaggio che traspare dalle opere di Luigi Forcella. Con le sue opere, le sue sculture ha saputo dare quel senso di libertà alla sua arte.

E con questa libertà ha saputo parlare agli altri. Mostrando il suo genio e donandolo ai termolesi grazie alla figlia Mersia.

Luigi Forcella, lunedì 25 marzo, ha lasciato questa vita ma il suo ricordo è vivo nelle parole dei figli Domenico, Roberto e Mersia e dei nipoti Luigi, Laura e Rosanna.

Il suo ricordo è vivo grazie alla sua arte che continuerà ad esprimere la bellezza e un senso di libertà e di amore in tutte le sue forme, perché ora sarà solo "la sua Arte a parlare", e con il materiale artistico che è stato regalato alla figlia Mersia e che sta promuovendo e valorizzando da tanti anni.

Ci sarà l'occasione di dare valenza alla sua arte attraverso anche nuovi progetti come quello del Monumento della Vela alla rotatoria di Termoli intitolato "Freedom" inaugurato il 23 dicembre 2023.

Luigi Forcella nacque nel 1946 in Puglia. Negli anni 70 si trasferisce a Termoli per lavorare nel settore saccarifero, nel tempo libero ha modo di dare linfa alla propria passione artistica nelle sue svariate espressioni, in special modo la pittura, la fotografia e la scultura.

Solo nell’anno 2000, con il passaggio alla pensione, Luigi Forcella trova nel Ready-Made il catalizzatore che gli consente di far scaturire e realizzare la sintesi massima del proprio linguaggio espressivo: la “scultura “diviene così per l’artista un’opera totemica che si costruisce sull’oggetto trovato, l’atto scultoreo diviene per lui il mezzo prevalente con cui esprimersi. Realizza da qui una serie di opere dove egli manifesta la capacità di cogliere nuove espressioni della bellezza da semi sterili, che, quando vengono raccolti dall’artista rinascono a nuova vita.

L’artista traspone così nelle sue composizioni in ferro, nelle sue passioni, nelle sue fotografie un forte senso di libertà.

Nei suoi lavori domina l’energia selvaggia dell’Homo Faber che sa cogliere il germoglio dell’arte nei ferri dismessi, negli scorci dimenticati, nei riflessi naturali dove la bellezza si nasconde. Il cammino nella fotografia, invece, si sviluppa attraverso la casualità di intuizioni esclusive, un percorso in cerca di nuove inquadrature che catturano emozioni ad effetto pittorico, una fotografia minimalista ed impressionista, abile a rapportare la realtà così come viene colta nella sua piena integrità.

La figlia Mersia, mentore dell’artista, ha sempre sostenuto con passione e coinvolgimento la realizzazione di tutte le sue opere.

Sono stati tanti a rendere omaggio a Forcella durante il rito religioso che si è tenuto lo scorso martedì 26 marzo alla chiesa del Carmelo a Termoli. Amici e conoscenti anche dalla Puglia, hanno dato l’ultimo abbraccio e saluto all’artista della libertà.

E come dice il passo del Vangelo secondo Luca: “In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto”. Il chicco di grano per produrre il proprio frutto deve “morire”, e questo dono che il chicco fa io lo vedo come l’eredità che i nostri genitori lasciano a noi. Ed ecco, dunque, che noi oltre a piangere chi non c’è più, diveniamo anche portatori di un onorato peso: “rendere omaggio, con il nostro esempio, alle persone che si sono donate a noi”. In queste parole è racchiuso tutta l’eredità che Luigi Forcella ha donato non solo ai figli ma anche alla città di Termoli.