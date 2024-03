Si azzuffano due famiglie, forze dell'ordine e 118 intervenuti a Santa Croce

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Forze dell'ordine e 118 Molise, coi volontari di "Simone" in ambulanza, intervenute a Santa Croce di Magliano nella giornata di ieri per una vigilia di Pasqua davvero movimentata. Ruggini tra due famiglie del posto hanno provocato una zuffa tra i componenti, e per qualcuno di loro si sono rece necessarie delle cure mediche.

Dalle parole alle vie di fatto, il passo è stato inevitabile, considerata la tensione che c'era tra loro e diverse persone sono state coinvolte in una vera e propria rissa, sedata solo con l'arrivo dei Carabinieri.