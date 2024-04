L'ultimo saluto al macchinista-eroe Antonio D'Acci: i funerali alla chiesa di San Francesco

TERMOLI. Sono stati celebrati stamani, alla chiesa di San Francesco, i funerali del macchinista-eroe Antonio D'Acci. Una celebrazione che nonostante sia avvenuta nel giorno di Pasquetta, ha richiamato tanti, tra parenti, conoscenti e colleghi, che hanno voluto tributargli l'ultimo saluto, così come abbracciare la famiglia, ancora tutti sconvolti per l'accaduto.

Il 61enne è morto nel pomeriggio di martedì scorso dopo il malore che l’ha colto mentre era alla guida del convoglio regionale tra Pescara e Sulmona.

L’esperto macchinista di Trenitalia in servizio da quasi 40 anni, dal 1986 per la precisione, è riuscito a mettere in salvo gli 87 passeggeri arrestando tempestivamente la corsa in aperta campagna. I primi a prestargli soccorso sono stati il capotreno e il personale di bordo. Poi sono intervenuti i soccorritori del 118, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile.