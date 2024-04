Brucia l'isola ecologica di Campomarino lido

CAMPOMARINO. Vigili del fuoco impegnati in modo continuo nel giorno di Pasquetta, nemmeno il tempo di rientrare dall'intervento per l'incidente stradale sulla statale 16, ecco arrivare la chiamata di emergenza per l'incendio dell'eco-isola di via Crispi a Campomarino lido.

Danni ingenti alla struttura, sul posto anche gli agenti della Polizia locale di Campomarino. Con inevitabile chiusura al traffico, per permettere le operazioni di spegnimento del rogo, di matrice chiaramente dolosa.

