Un altro incidente frontale, conducenti trasportati al Cardarelli

CAMPOBASSO. Ennesimo incidente stradale delle ultime ore, in provincia di Campobasso.

È avvenuto nella notte, sulla statale 645, in territorio di Campodipietra, coinvolte in un frontale due autovetture. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco di Campobasso, Carabinieri e Polizia, oltre al 118 che ha trasportato in ambulanza i conducenti dei due veicoli al Pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli.