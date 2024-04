Capriolo investito in centro, l'esemplare recuperato vivo dall'Asrem

TERMOLI. Testimone oculare la nostra assidua lettrice Valentina Bramante, dell'episodio che ha visto protagonista per la seconda volta in poche settimane, un capriolo in città. Per fortuna, a differenza della prima, quando l'esemplare rimase soffocato in una recinzione a Difesa Grande, stavolta era ancora vivo.

L'animale selvatico è stato investito da un veicolo in una zona davvero inedita, tra via Rio Vivo e il Terzo corso.

«Il capriolo aveva paura ed era legato, c'era un veterinario dell'Asrem, giunto con la macchina di servizio, e mi ha detto che stavano aspettando di conoscere il luogo di ricovero per il successivo trasporto. Quando l'ho visto io era legato alla ringhiera vicino al bidone bianco».