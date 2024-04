Addio a Marcello Pace, collaboratore della Curia diocesana

TERMOLI-GUGLIONESI. Il Vescovo di Termoli-Larino, monsignor Gianfranco De Luca, insieme al Presbiterio, alla Curia a tutta la comunità diocesana esprimono profondo cordoglio per la morte di Marcello Pace, storico collaboratore del settore Economato, avvenuta a Guglionesi all'età di 78 anni.

In comunione di preghiera e con un sentimento di vicinanza, partecipano al dolore della moglie Aurora, dei figli Luigi ed Elisabetta e di tutti i familiari ricordando con affetto e stima il servizio competente e amorevole donato a tutta la chiesa diocesana.

Negli anni l'impegno di Marcello Pace, con una significativa esperienza professionale, si è distinto per il senso della prossimità e del servizio in un settore delicato in cui ha speso con abnegazione le sue energie, cercando di andare incontro alle esigenze delle varie attività tra le quali la responsabilità pluriennale di Sovvenire, il servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica.

Una persona buona, disponibile e cordiale, un punto di riferimento per la realtà diocesana che ha voluto servire fino all'ultimo, nonostante la sofferenza. Affidiamo così il caro Marcello alle braccia misericordiose del Signore Gesù Cristo, Risurrezione e Vita, accompagnato dallo sguardo pieno di amore della Vergine Maria.

I funerali saranno celebrati giovedì 4 aprile 2024, alle 11, nella chiesa di Santa Maria Maggiore in Guglionesi.