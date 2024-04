Recupero escursionisti in montagna, l'esercitazione con Polizia di Stato e Soccorso Alpino

L'esercitazione con Polizia di Stato e Soccorso Alpino

MOLISE. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) è stato impegnato nella giornata odierna, 3 aprile 2024, in una esercitazione congiunta con l’elicottero dell’11esimo Reparto Volo della Polizia di Stato di Pescara.

Esercitazioni di questo tipo rientrano nella normale attività addestrativa del Cnsas in linea con protocolli operativi stipulati a livello nazionale con la Polizia di Stato, ed hanno lo scopo di implementare la sinergia tra l’equipaggio di condotta dell’aeromobile con il personale tecnico del Soccorso Alpino impiegato in eventi di soccorso reali.





Le aree interessate dall’esercitazione sono state quelle montane dell’Alto Molise con base operativa nel Comune di Capracotta. La scelta di queste aree è stata dettata dalla volontà di effettuare simulazioni di soccorso in ambienti montuosi ad alta vocazione turistica, non raggiungibili dalla viabilità ordinaria ed in cui l’utilizzo di un elicottero dotato di verricello, e capace di operare in Hovering (senza pattini a terra), rappresenta l’unico mezzo utile per fornire soccorso in tempi rapidi ed in modo efficiente a persone in difficoltà.

Durante l’esercitazione il personale tecnico del Cnsas, con l’ausilio dell’equipaggio di condotta, si è addestrato nella movimentazione, imbarco e sbarco in hovering (volo stazionario) e mediante verricello.

Il programma ha previsto anche l’imbarco al verricello, il trasporto e l’esercitazione di una unità cinofila da ricerca di superficie e valanga del Servizio regionale Cnsas Molise.

Galleria fotografica