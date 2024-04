Senza fondi dal Comune, per i giovani di Guglionesi sarà «Un'estate al mare»

GUGLIONESI. Il commissariamento del comune di Guglionesi ha portato con sé l’amaro in bocca per tutti quei cittadini e quelle associazioni sempre in prima linea per far vivere il paese.

La guerra tra le parti politiche la mettiamo da parte ma come scrivono in tanti, da poche ore, “Guglionesi è morta”.

È morto l’associazionismo, è morto il “poter e voler” far festa per dare vita al paese, per far sì che i giovani rimangano a casa invece di doversi spostare per trovare un po’ di svago.

“Il risultato di questi ultimi anni di lavoro delle associazioni, tra Pro Loco, AGNG e Blues Festival è questo: €0 al turismo €0 all'associazionismo €0 alle politiche giovanili Probabilmente vogliono la morte cerebrale del nostro paese. Ovviamente possiamo fare poco per andare in contrasto ai tecnici che hanno redatto questo bilancio, però possiamo farci sentire. Magari condividendo sui social una storia con questa foto, taggando il Comune di Guglionesi e mettendo la canzone di Giuni Russo "Un'estate al mare" dove vorrebbero mandarci fino al 2026. Ma non hanno capito che non ci riusciranno. Sarebbe fantastico se lo facessimo tutti, raggiungendo 4/500 tag in modo da farci sentire un po’” Scrivono i giovani guglionesani.

L’hashtag è #guglionesani #comunediguglionesi #unestatealmare