La Molisana lancia il videogioco "Spighy, lo spirito tenace"

CAMPOBASSO. La Molisana innova, intercetta le tendenze e lancia un videogioco. Benvenuto Spighy, lo spirito tenace, il gioco di avventura che racconta la filiera integrata attraverso quattro livelli: il campo, il mulino, il pastifico e la tavola. Creatività artistica, immagini, musica e colori che catturano attenzione e interesse, il gioco è avvincente e dopo il primo click ti appassiona. Spighy è il protagonista, ricordate Spighetto la mascotte del pastificio? Ebbene sì è sempre lui che questa volta intrattiene il suo pubblico facendolo divertire giocando. Art director, interno all’ufficio marketing del pastificio, Marco Reale, designer il molisano Andrea Zicchillo, software house DinoBros.

“Il lancio del videogioco attraverso il quale intrattenere educando alla filiera produttiva integrata che La Molisana presiede ci consente di approfondire il legame emotivo con i nostri pubblici – afferma Rossella Ferro, titolare e direttore marketing - Super Spighy è la prima di una serie di attivazioni di loverstenaci.com, il nuovo programma di loyalty con cui, grazie ad un approccio sempre creativo e avanguardista, stimolare l’interesse e favorire la fidelizzazione verso il nostro brand”.

IL GIOCO – E’ un platform d’avventura il cui protagonista, Spighy, dovrà affrontare tante sfide lungo un percorso pieno di insidie per recuperare il pacchetto di Rigacuore che gli era stato rubato. Il ritmo è incalzante, la musica accattivante e ogni nemico di Spighy sarà caratterizzato da attacchi speciali. Il gioco non vuole solo divertire ma anche educare, infatti se si viene sconfitti ci sarà la possibilità di rientrare rispondendo esattamente ad alcune domande sul mondo della pasta. Il finale è a sorpresa, tutto da scoprire.

IL CONCORSO – Dall’8 aprile al 23 giugno prossimi acquistando almeno due pacchi da 500 grammi di pasta classica La Molisana, scansionando il Qr Code oppure andando su loverstenaci.com, potrai partecipare al concorso caricando lo scontrino e registrandoti. Saprai subito se hai vinto, in palio ci sono 1000 valigette da cinque chili di pasta con la limited edition “Rigacuore Spighy” e un divertentissimo album da colorare con le matite di Faber-Castell. Inoltre se continui e completi i quattro livelli di “Spighy, lo spirito tenace” potrai partecipare all’estrazione finale per aggiudicarti un’esperienza per quattro persone a Disneyland Paris oppure un’eclusiva postazione gaming realizzata con le migliori componenti ASUS Republic of Gamers (ROG).