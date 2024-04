Trasferiti al centro grandi ustionati i due dipendenti del cementificio, nota di azienda e parti sociali

CAMPOBASSO. Ustioni sul 70% del corpo, di secondo e terzo grado, con uno dei due lavoratori in gravi condizioni e l'altro un po' meno, questo il primo riscontro clinico sui dipendenti dello stabilimento di proprietà della Heidelberg Materials, nel quale è divampato l'incendio nella cabina elettrica di oggi pomeriggio.

Entrambi sono trasferiti in queste ore dall'ospedale Cardarelli in un centro specializzato per grandi ustionati.

L'ufficio stampa dell'azienda ha inviato una nota: «L’Azienda sta seguendo l’evolversi delle condizioni dei due colleghi coinvolti nell’incidente accaduto questo pomeriggio, ai quali va tutta la nostra vicinanza, e sta ricostruendo quanto avvenuto per verificarne le cause, in piena collaborazione con le autorità intervenute».

Arrivata anche una nota delle parti sociali: «In seguito all’incidente verificatosi oggi pomeriggio presso lo stabilimento Heidelberg Materials ex Italcementi di Guardiaregia, i sindacati confederali insieme alle categorie Fillea, Filca e Feneal del Molise, esprimono la loro vicinanza e solidarietà ai familiari dei lavoratori coinvolti.

In questi momenti di drammatica preoccupazione, seguiamo con rispetto e apprensione le azioni intraprese dai medici e dalle autorità competenti per affrontare l’emergenza. La salute e la sicurezza dei lavoratori sono una priorità assoluta, e ogni sforzo deve essere compiuto per garantire il loro benessere.

I sindacati si impegnano a programmare nelle prossime ore tutte le azioni ritenute opportune per approfondire le dinamiche di questo ennesimo incidente sul lavoro. Questo tragico evento deve indurre tutti noi a profonde riflessioni sull'argomento sulla necessità di rafforzare le misure di sicurezza e la tutela dei lavoratori».