L'80enne uscito fuori strada con l'auto

LARINO-SAN MARTINO IN PENSILIS. È stato ritrovato poco dopo l'alba l'80enne pensionato di San Martino in Pensilis che si era allontanato dal pomeriggio di ieri senza far ritorno a casa. E' rimasto coinvolto in una uscita di strada.

PRIMA NOTIZIA.

Scattate nella tarda serata di ieri le ricerche di un 80enne che si era allontanato dall'abitato di San Martino in Pensilis nel pomeriggio, al volante di una Fiat Panda Rossa.

Non vedendolo rincasare, i suoi familiari hanno allertato le forze dell'ordine, Carabinieri e Vigili del fuoco si sono attivati nella zona compresa tra il territorio sanmartinese e quello di Larino, con riferimento della zona di contrada Monte Arcano, che collega la Bifernina alla località frentana.