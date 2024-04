Concorso Emergenza-Urgenza: "Non si è presentato nessun candidato"

MOLISE. La sanità pubblica regionale torna a fare i conti con il problema relativo alla mancata adesione dei medici ai numerosi concorsi programmati dall’Asrem.

Alla seduta del concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di 20 medici di emergenza e urgenza dell'Asrem, "non si è presentato nessuno dei candidati ammessi".

Quella della carenza di medici ai Pronto Soccorso ha una lunghissima storia lunga diversi lustri che in altri tempi si sarebbe potuto affrontare se ci fosse stata la possibilità di assumere senza piani di rientro.

"È necessario, quanto prima, iniziare una riforma della emergenza urgenza che veda l'integrazione dei medici del 118 con i pronti soccorsi, come accadeva fino a pochi anni fa.

Il primo passo da compiere è quello del passaggio alla dipendenza dei medici del 118 con le modalità previste e già attuate nelle ultime assunzioni avvenute.

Negli anni si è persa una flotta di 96 medici del 118, ridotti a meno della metà, emigrati e tuttora emigranti ad altri servizi ritenuti più gratificanti e meno stressanti. Peccato che già dal 2006 come sindacato si era proclamato uno stato di agitazione "per il mancato passaggio a ruolo di dirigenza medica dei medici convenzionati del SET 118 perché già da quasi 20 anni eravamo coscienti del problema che si sarebbe poi concretizzato in seguito fino agli eventi dolorosissimi delle pubblicazioni totalmente vacanti.

Quindi si rende necessario in primis aprire questi concorsi anche ai medici del 118 o comunque ai medici abilitati all'emergenza urgenza nella speranza che come nel caso delle ultime assunzioni valide, che hanno visto 5 medici del 118 assunti, ci siano medici che vengano attratti dai vantaggi della dipendenza e pensare un percorso nuovo di integrazione più stretta tra assistenza territoriale ed ospedaliera dei Pronto Soccorsi". Afferma l'anatomopatologo Giancarlo Totaro.

Un segnale confortante arriva però dal comparto della Medicina veterinaria e dall'Avviso per l'assunzione a tempo determinato di medici veterinari. È finalizzato alla copertura dei posti vacanti e per "soddisfare le esigenze straordinarie o temporanee che si renderanno necessarie". Sono state 97 le candidature. Buona anche l'adesione da parte degli specializzati (89), otto gli specializzandi. Con delibera del direttore generale, Giovanni Di Santo, è stata approvata la relativa graduatoria.