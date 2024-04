Era uscito fuori strada con la Panda, è morto l'80enne di San Martino

TERMOLI. Non ce l'ha fatta l'80enne che si era allontanato con la sua Fiat Panda rossa nel pomeriggio di ieri dalla casa di San Martino in Pensilis.

È rimasto coinvolto in una uscita di strada, sempre nel territorio compreso tra San Martino in Pensilis e Larino. Le ricerche erano partite nella tarda serata di ieri, dopo l'allarme lanciato dai familiari, che non l'hanno visto rincasare.

Stamani, poco dopo l'alba, il suo rinvenimento ed è stato portato all'ospedale San Timoteo. Sul caso indagano i Carabinieri della compagnia di Larino.