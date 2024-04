Tornano in paese per Pasqua e trovano la casa violata e "strane disposizioni"

RIPABOTTONI. Tornare nei luoghi di origine, dove si conserva ancora una casa, e trovarla violata, tanto da rivolgersi direttamente ai Carabinieri.

Porta di casa forzata, divani disposti a ferro di cavallo, coltelli sul tavolo. Potrebbe sembrare una scena da film invece è quanto si è trovata di fronte una coppia originaria di Ripabottoni, ma residente in Puglia tornata nel piccolo paese molisano in provincia di Campobasso in occasione delle festività pasquali.

Una scoperta assai sgradita che ha spinto i proprietari di casa a sporgere denuncia ai carabinieri della locale stazione, chiamati a far luce sulla vicenda. Una semplice bravata, o riti satanici come si vocifera in paese?

Ragazzi del posto o dei comuni limitrofi? Sembrerebbe che la casa sia stata rovistata da qualcuno che poi, approfittando dell’assenza dei proprietari, si sarebbe fermato anche a guardare la televisione rimettendo in funzione un decoder dismesso. In paese c’è timore e sconcerto confessa qualche abitante.

Un episodio del genere a Ripabottoni non si era mai verificato ed è normale che abbia sconvolto la tranquillità dei suoi abitanti. Tanta dunque, la preoccupazione non solo da parte della cittadinanza, ma soprattutto di coloro che hanno una casa in paese ma vivono fuori e vi fanno rientro sporadicamente in estate o nelle festività.

«Ci auguriamo che venga fatta piena luce sulla vicenda», commenta Michele Frenza capogruppo di minoranza in consiglio, sentito sull’accaduto, che aggiunge: «il comune di Ripabottoni è dotato di un sistema di videosorveglianza, con telecamere che insistono proprio sull’area dove è avvenuta la violazione di domicilio, dunque costituirebbero un valido aiuto alle indagini delle forze dell’ordine, il nostro augurio è che siano attive e funzionanti!»