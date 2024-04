Operazione White Beach, tesi accusatoria accolta parzialmente dal Gup

CAMPOBASSO. Arrivata a sentenza al Tribunale di Campobasso l’operazione “White Beach”, che nell’autunno del 2022 vide arrestate 14 persone, oltre a una serie di altre misure meno afflittive.

A darne notizie il collegio dei difensori.

Nell’inchiesta promossa dalla Procura del capoluogo si ipotizzava l'esistenza di una importante organizzazione dedita al narcotraffico, costituita da un nucleo di soggetti originari di San Severo ma dimoranti principalmente nel Comune di Campomarino.

Dopo un primo ridimensionamento del materiale probatorio effettuato dal Tribunale del Riesame, che ha portato anche all'affievolimento delle misure cautelari, la maggior parte degli imputati per il tramite dei propri legali ha optato per il rito abbreviato come scelta processuale.

All'esito della discussione dei legali, il gup distrettuale di Campobasso, ha accolto solo parzialmente la tesi accusatoria, ritenendo the alcuni imputati non fossero associati, mentre per gli altri l'associazione è stata ritenuta di modesta entità, con notevole ridimensionamento delle pene richieste per ciascun imputato.

Il soggetto indicato come promotore ha subito la pena maggiore, superiore ad anni 7, mentre per gli altri le pene non raggiungono anni 4, oscillando da anni 1 e mesi 9 ad anni 3 e mesi 10.

Gli imputati sono stati assistiti dagli avvocati Donato Garzarella, Antonio De Michele, Domenico Benaduce, Alessandro Carriero, Domenico Marcangi, Fiorenzo Cieri, Mario Bellotti, Nicolino Cristofaro, Silvio Tolesino.