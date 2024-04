Operaio deceduto al centro grandi ustionati di Napoli, cordoglio di colleghi e azienda

CAMPOBASSO. Arriva la nota dell'azienda sul decesso dell'operaio ricoverato al centro grandi ustionati di Napoli, inviata dall'ufficio stampa Heidelberg Materials Italia Cementi

“I colleghi della cementeria di Guardiaregia e tutta l’Azienda si stringono alla famiglia di Claudio Amodeo, deceduto oggi in seguito all’incidente avvenuto giovedì. Abbiamo sperato con tutto il cuore che Claudio potesse superare le gravi ferite riportate, ma non è stato così e tutti noi viviamo questo momento come una tragedia che ci colpisce profondamente. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento e l’Azienda continuerà a collaborare con le autorità per ricostruire la dinamica dell’accaduto”.