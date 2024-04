Anziana derubata in casa dai "soliti" furfanti

TERMOLI. «Non aprire mai agli sconosciuti», un dogma che non deve essere mai messo in discussione da parte degli anziani. A scoprirlo, a sue spese, un'anziana a Termoli, in via Mascilongo, poco prima dell'ora di pranzo di ieri, quando in tre si sono portati all'uscio della sua abitazione, trovandola sola.

Il marito era uscito, così lei si è trovata alle mercé di questi furfanti, che ingannano la buona fede altrui. C'è chi distrae con le chiacchiere di circostanza e chi si dà da fare per rubare quello che può, senza destare sospetti. Così, nel volgere di pochi minuti, sono spariti preziosi.

Del furto con raggiro ci si è accorti dopo e così, nel primo pomeriggio è intervenuta sul posto una gazzella dell'Arma dei Carabinieri, che ha riscontrato il "furto aggravato" commesso dai malintenzionati, che verrà poi formalizzato con la denuncia. Continuano così gli episodi allarmanti nella nostra città, che a dire il vero non sono mai spariti del tutto, da qui il reiterato invito all'accortezza, specie per le fasce di popolazione più deboli.