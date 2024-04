Fanno esplodere il postamat a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Da tempo non avvenivano queste azioni nel basso Molise, tornano le bande che assaltano i bancomat o postamat nel basso Molise. È avvenuto nella notte a San Martino in Pensilis. Nel mirino dei malviventi proprio lo sportello Atm dell'ufficio postale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione e della compagnia di Larino. In corso di quantificazione il bottino del colpo e la valutazione dei danni.