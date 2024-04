In corso la valutazione dei danni dopo l'assalto al postamat, sportello inagibile a San Martino

SAN MARTINO IN PENSILIS. Carabinieri della stazione di San Martino in Pensilis e della compagnia di Larino al lavoro assieme alla scientifica dopo il "botto" con cui i malviventi, alle 5:30, hanno fatto saltare in aria il postamat del paese.

Sono in corso rilevazioni sul posto per quantificare i danni da parte delle stesse Poste italiane. A livello operativo, l’ufficio postale è chiaramente inagibile. Per i prelievi Atm si suggerisce di recarsi nelle vicinanze, disponibili a Portocannone e Ururi, i cui uffici postali sono aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato.

Operazioni ancora in corso anche sulla valutazione del denaro sottratto. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso per la verifica della stabilità dell'immobile.

Galleria fotografica