Ultranovantenne nascondeva fucili, pistole e coltelli sotto il letto

AGNONE. Ultranovantenne trovato in possesso di un vero e proprio arsenale all’interno della propria abitazione.

Nella serata di mercoledì una giovane donna ha composto il numero d’emergenza 112 per segnalare l’anziano padre che minacciava con una pistola la propria consorte.

Fulmineo l’intervento dei carabinieri della compagnia di Agnone che giunti all’interno dell’abitazione hanno trovato l’anziano ultranovantenne in stato confusionale adagiato sul proprio letto. Grande lo stupore dei militari quando il pensionato, ripresosi parzialmente, ha mostrato l’ubicazione di alcune armi nascoste sotto il proprio letto. A quel punto è scattata un’approfondita perquisizione dove veniva alla luce un vero e proprio arsenale custodito in ogni angolo della casa.

Una Santa Barbara a tutti gli effetti, da cui emergevano numerosi fucili da caccia, fucili a pompa, carabine, revolver, pugnali di varie dimensioni – di cui uno con l’incisione sulla lama “Rambo 2”, un machete, un’accetta, una freccia di tipo tribale in metallo, oltre che un numero imprecisato di munizioni, il tutto in ottimo stato di conservazione. L’intero arsenale è stato posto sotto sequestro e l’anziano è stato deferito in stato di libertà per minacce, detenzione abusiva di armi e omissione e mancata custodia delle stesse.