Assalto al postamat, l'ufficio postale resta inagibile: sportello temporaneo a Ururi

SAN MARTINO IN PENSILIS. A seguito dell’evento criminoso che ha reso indisponibile l’ufficio postale di San Martino in Pensilis, Poste Italiane comunica che a partire da domani, mercoledì 10 aprile, sarà attivato uno sportello temporaneo presso la sede di Ururi, disponibile secondo i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e sabato dalle 8.20 alle 12.35.

La postazione, interamente dedicata ai clienti della sede di San Martino in Pensilis, è abilitata a tutti servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

Si ricorda che la sede di Ururi è dotata di Atm Postamat, attivo sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

La misura, adottata da Poste Italiane per garantire la continuità dei servizi, sarà operativa fino a nuova comunicazione.

Poste Italiane informa inoltre di aver già predisposto i sopralluoghi tecnici per la valutazione degli ingenti danni e le conseguenti attività finalizzate all’esecuzione degli interventi di ristrutturazione necessari per la riapertura dell’ufficio postale di San Martino in Pensilis.