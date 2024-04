Ascolto e dialogo nel mondo del lavoro, Mileti incontra il segretario Uilm Guida

TERMOLI. E’ iniziato oggi, così come preannunciato, l’itinerario di ASCOLTO del mondo del LAVORO.

Il candidato sindaco per la città di Termoli, avv. Joe Mileti, ha incontrato maestranze e titolari di alcune aziende del Nucleo Industriale di Termoli.

Con loro un interessante spaccato di problematiche attinenti il comparto industriale di Termoli in relazione anche a nuove prospettive di crescita complessiva e, di conseguenza, di nuove opportunità occupazionali.

Gli incontri proseguiranno con le imprese questa settimana.

In questa prima fase, come detto, quella dell’ASCOLTO, il candidato sindaco Joe Mileti ha incontrato i vertici dell’organizzazione sindacale UILM per un confronto ed un approfondimento in merito alla vicenda Gigafactory.

In particolare il dialogo con Francesco Guida, Segretario Territoriale UILM, è stato oltremodo proficuo ai fini anche di una conoscenza approfondita delle tematiche del LAVORO.

In questi giorni in programma incontri con le altre sigle sindacali.