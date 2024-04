Ripristinata in tarda serata col gruppo elettrogeno la fornitura di "corrente" in via Asia

TERMOLI. Ripristinata alle 21.44 di ieri sera nella zona tra via Asia e via Giappone l'erogazione di energia elettrica, grazie all'intervento "tampone" con cui l'Enel ha garantito l'invio di un gruppo elettrogeno da San Salvo, per alleviare i disagi di almeno 118 famiglie della zona, che dal pomeriggio di ieri erano rimasti senza corrente a causa di un danno causato da una ditta che stava compiendo lavori nelle vicinanze.

In particolare, per alcuni condomini dei palazzi più affollati, nemmeno l'acqua riusciva ad arrivare negli appartamenti, essendo spento l'autoclave, proprio per il venir meno della corrente. In mattinata si cercherà di riparare il guasto, tornando a dare continuità alla fornitura regolare.