Dopo 50 anni il "ricordo" del Campo di lavoro

SANTA CROCE DI MAGLIANO. I giovani degli anni Settanta ricordano il Campo di lavoro dopo cinquant'anni. Un'esperienza che resta nel cuore di tutti, oggi come allora, con un pensiero per chi non c'è più. Il gruppo dei Giovani di Santa Croce degli anni Settanta ha partecipato a un campo di lavoro e, dopo cinquant'anni, si è ritrovato per condividere un percorso di fraternità assieme a don Angelo Castelli che all'epoca propose l'iniziativa a favore dei poveri del terzo mondo.

Un'esperienza forte, che ha avuto il peso di un fatto essenziale nella vita interiore personale e comunitaria, nella cultura e mentalità dei partecipanti. Il ritrovo, dopo cinquant'anni c'è stato a Santa Croce di Magliano come un'occasione di raccontare il percorso di ciascuno per le strade delle personali vocazioni e professioni nella famiglia e nel lavoro.

Un anno intenso, quello del campo di lavoro, tra solidarietà, incontro, riflessione e preghiera. Il gruppo si è ripromesso di continuare a restare unito nella gratitudine, nella comunione degli ideali che i componenti hanno coltivato da giovani, nella gioia di spendere, per quanto è possibile, la vita nel servizio e nella fraternità. Un grazie al Signore Gesù Cristo per il cammino che è stato vissuto con il suo aiuto e a don Angelo Castelli per aver fatto dono di questo evento inaspettato e gradito.