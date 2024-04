Borgo vecchio: regolamentati accesso e circolazione dei veicoli

TERMOLI. Nella giornata odierna è stata firmata l’ordinanza n.112 avente ad oggetto: “Area pedonale borgo vecchio – regolamentazione circolazione e sosta, in deroga all’art. 3 del disciplinare per l’accesso e la circolazione dei veicoli – anno 2024”. La seguente ordinanza (integrale in allegato) e stata certificata dal segretario generale, Fabio Del Grande, ed è quindi già immediatamente esecutiva e pubblicata bell’albo pretorio del sito web www.comune.termoli.cb.it.

L’ordinanza prevede quanto segue:

“In deroga all’art.3 del “Disciplinare per l’accesso e la circolazione dei veicoli nella zona a traffico limitato del Borgo Vecchio – “A1, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.138 del 24.06.2019, l’accesso e la circolazione dei veicoli nella zona a traffico limitato del Borgo vecchio – “A1” saranno regolamentate conformemente a quella dell’area pedonale nei periodi indicati dal seguente prospetto:

Nelle giornate del 25/26/27 e 28 aprile 2024

Nelle giornate del 4-5/11-12/18-19-25 e 26 maggio 2024

Dal primo giugno al 30 settembre 2024

“Con eccezione dei veicoli in uso a disabili, dei veicoli di emergenza e soccorso, dei veicoli dei residenti e dei dimoranti diretti alle proprietà di rimessaggio, nonché dei veicoli autorizzati degli organi di polizia preposti alla vigilanza, fatte salve le necessità contingenti valutate nelle singole circostanze dagli organi di polizia stradale”.