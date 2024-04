Riparato il guasto alla linea Enel in via Asia

TERMOLI. Ben oltre le 24 ore è durata l'interruzione della linea elettrica nella zona di via Asia e via Giappone, a Termoli. Almeno 118 le famiglie che per pomeriggio e sera di ieri sono state senza corrente (e chi usufruisce dell'autoclave anche senz'acqua) per via di un incidente di percorso, chiamiamolo così.

La ditta che sta eseguendo lavori nei dintorni infatti ha tranciato un cavo elettrico per errore, poi chiamata dall'Enel a riparare al guasto. Nel frattempo, è stato inviato un gruppo elettrogeno da San Salvo, entrato in funzione poco prima delle 22 di ieri. La riparazione del cavo è avvenuta nella serata di oggi e dalle 19 la linea è tornata in funzione, permettendo così di "sganciare" il gruppo elettrogeno.