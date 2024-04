Casi di scabbia tra gli scolari, scatta la sorveglianza sanitaria a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Casi di scabbia all'istituto comprensivo "John Dewey" di San Martino in Pensilis. In una nota diffusa dalla dirigenza scolastica, si riscontra il documento pervenuto dall'Asrem (Dipartimento unico di prevenzione) sulla segnalazione del 10 aprile per due casi di scabbia (sarebbero tre ora) tra gli alunni che frequentano scuola dell'infanzia e scuola primaria.

«Il personale sanitario si è arrivato secondo le specifiche procedure svolgendo indagine epidemiologica e indicando le azioni di seguito riportate al fine del contenimento del contagio; i bambini infettati dal parassita sono stati trattenuti a casa per la profilassi indicata dai medici competenti; tutti gli altri alunni e il personale docente e Ata delle classi interessate, a decorrere da oggi e per sei settimane, dovranno osservare un periodo di sorveglianza sanitaria.

Prescritto il controllo domiciliare della cute anche in assenza di sintomi quali prurito e grattamento, senza interrompere la frequenza scolastica. Nell'eventualità si manifestino sintomi o lesioni cutanee non altrimenti giustificabili si procederà ad una visita del medico di fiducia per una diagnosi definitiva. I collaboratori scolastici dovranno pulire in modo accurato e frequente gli ambienti e le superfici con l'uso di materiali monouso. Non risulta necessaria una disinfezione dei locali. L'attività didattica può svolgersi regolarmente. Si confida nella collaborazione di tutti per la corretta gestione dell'evento, restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.