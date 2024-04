Ultimo saluto in bicicletta al 59enne Vincenzo Mansi, morto durante il Giro delle Vigne

BASSO MOLISE. Ultimo saluto a Cerignola per il 59enne ciclista Vincenzo Mansi, l’atleta che ha perso la vita domenica scorsa, per un malore che l’ha stroncato durante il primo giro del Giro delle Vigne, la manifestazione giunta alla terza edizione, con partenza e arrivo a San Martino in Pensilis.

Un dramma che ha sconvolto l’evento sportivo, gettando nello sconforto i partecipanti e gli organizzatori, oltre ovviamente alla sua famiglia, che ha visto una trasferta di pura passione trasformarsi in tragedia, mentre percorreva il tratto tra Nuova Cliternia e Portocannone.

Come avevamo anticipato, mercoledì è stata eseguita l’autopsia sulla salma del ciclista classe 1965 e subito dopo il Pm Ilaria Toncini, titolare del fascicolo, ha rilasciato il nulla osta alla sepoltura.

I funerali sono stati celebrati ieri a Cerignola, e i familiari hanno voluto che ci fossero presenti i ciclisti dell’asd “Figli del Vento” di Campomarino, che il Giro delle Vigne hanno disegnato e realizzato, con un omaggio in tenuta sportiva, per sottolineare proprio il legame tra Vincenzo e la disciplina sportiva.

Momenti di commozione e raccoglimento, come ci ha raccontato Rosario Iacurti, che ha annunciato l’organizzazione prossima, in estate, di un memorial intestato proprio a Vincenzo Mansi.

Quella del ciclismo amatoriale è una grande famiglia, come l’abbraccio dato alla moglie del 59enne.

