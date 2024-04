Omicidio alla Marina di Lesina, arrestato complice 44enne

LESINA. I Carabinieri della Compagnia di San Severo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di Foggia su richiesta di quella Procura della Repubblica, nei confronti di un sanseverese cl. 1980 accusato, in concorso con un soggetto non identificato, dell’omicidio di Cologno Maurizio, ucciso il 13 agosto 2022 sul litorale di Lesina con 6 colpi d’arma da fuoco.

Le indagini, condotte dai Carabinieri sotto la direzione della Procura di Foggia, hanno consentito di raccogliere elementi indicativi della partecipazione dell’indagato al delitto quale autista di una Jeep Renegade di provenienza furtiva, di cui sono stati ricostruiti gli spostamenti il giorno dell’omicidio e che sarebbe stata utilizzata dagli autori per recarsi sul luogo del grave fatto di sangue.