Incidente sulla statale 87, Vigili del fuoco liberano persona incastrata nell'auto: diversi feriti

TERMOLI. Chiamiamolo effetto domino, quello in cui un incidente tira l'altro ed è già il quarto in poco più di 24 ore, quello di cui trattiamo ora. Una uscita di strada è avvenuta in prossimità della nuova rotatoria, sulla statale 87 Sannitica, prima dell'ex Zuccherificio del Molise. Una Fiat Punto si è ribaltata e una persona è rimasta incastrata nell'abitacolo.

Per tirarlo fuori è intervenuta la squadra in turno dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, assieme al 118 Molise, coi volontari della Misericordia in ambulanza, e i Carabinieri della compagnia di Termoli, poi trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo assieme ad altri 3 feriti.