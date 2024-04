Auto in fiamme su viale Trieste, accorrono i Vigili del fuoco

TERMOLI. Turno impegnativo per i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli nella notte. Dopo l'incidente sulla statale 87, la squadra in turno del 115 si è recata d'urgenza in viale Trieste, dove è andata a fuoco una macchina parcheggiata sotto una delle palazzine dei ferrovieri. Le fiamme hanno avvolto interamente il veicolo. I pompieri hanno estinto il rogo, evitando ulteriori conseguenze all'isolamento.