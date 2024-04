Ennesima vettura che esce fuori strada alla rotatoria sulla statale 87, altri 4 giovani feriti

TERMOLI. Quasi da non crederci, tanto è assurdo. Trascorrono poche ore un'altra uscita di strada, sempre con quattro giovani coinvolti è avvenuta alla medesima rotatoria sulla statale 87.

Poco prima delle 2, la squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli è intervenuta per un incidente stradale sulla statale 87, nel luogo dov'era accaduto un simile sinistro poco dopo l'ora di cena.

Anche stavolta sono stati quattro i feriti, trasportati dal 118, con due ambulanze, all'ospedale di Termoli.

Sul posto anche i Carabinieri di Termoli per quanto di loro competenza.

Da segnalare che prima del sinistro in cui l'auto si è ribaltata, un altro veicolo era uscito fuori strada alla stessa maniera, per cui tre i veicoli in poche ore.