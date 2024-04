Vandali sradicano alberi messi a dimora da poco nella zona di San Pietro

Non si placano gli atti di vandalismo nelle nostre città. Il fenomeno, davvero dilagante, prende sempre più piede e sono tantissime le segnalazioni che arrivano alla nostra redazione, da parte di cittadini stanchi.

Stanchi di subire angherie e ritrovarsi, ogni giorno, a lottare contro i mulini a vento.

Eco-vandali, incivili, irrispettosi di tutto ciò che li circonda. Sono queste le “persone” che non hanno a cuore nulla di quello che la Terra offre.

I soliti “idioti” che non hanno cosa fare dalla mattina alla sera, se non arrecare danno al prossimo. In questo caso a degli alberelli appena piantati nella zona San Pietro.

«Salve, volevo segnalare che purtroppo degli eco-vandali hanno provveduto a sradicare due alberi (un leccio e un carrubo) piantati dal comitato +Alberi presso il parchetto titolato a Jacovitti (presso la chiesa di San Pietro). Nonostante ci siano dei cittadini che cercano di abbellire ed incrementare il patrimonio arboreo della città, altri non si dimostrano altrettanto intelligenti nel capire il significato del loro gesto, ben più grave di quanto possa sembrare. Spero che si possa provvedere al più presto a ripristinare anche quelli ormai secchi dello stesso parchetto».