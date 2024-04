Calcinacci caduti sul Corso Nazionale, sul posto Polizia locale e Vigili del fuoco

TERMOLI. Raffiche di vento robuste, quasi a sfiorare i 70 km/h nelle punte più sostenute, oggi sulla costa molisana. A causa di questo clima che cambia, dopo giorni stabili, calcinacci da uno stabile sono caduti sul Corso nazionale nel pomeriggio di oggi. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale e i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli per le opportune azioni di bonifica a tutela dell'incolumità pubblica, in un luogo di aggregazione e passaggio in pieno centro.

