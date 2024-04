Fiat Punto rubata, la Polizia ritrova il "Gps" strappato dai ladri

mer 17 aprile 2024

TERMOLI. Sull'ennesimo furto d'auto denunciato in città, quello commesso nella notte tra sabato 6 e domenica 7 aprile, nella zona della chiesa di San Pietro, alla periferia Nord di Termoli, la compagnia assicurativa ha localizzato la Fiat Punto in un garage di via Asia, ma il successivo sopralluogo della Polizia di Stato ha fatto emergere solo il Gps, strappato dalla vettura e rinvenuto sull'erba.

I ladri hanno spostato l'auto, messa al riparo da occhi indiscreti per completare l'operazione e poi fuggire senza il pericolo di essere rintracciati col segnale satellitare.