Addio a Mario Viviani ex allenatore del Termoli Calcio

TERMOLI. È morto questa notte, all’ospedale di Urbino, dopo una breve malattia, Mario Viviani ex allenatore del Termoli calcio all'inizio degli anni ’90.

È stato il primo marchigiano a giocare in A, con la squadra della magnifica cavalcata dalla serie C alla serie A, quella del presidente Costantino Rozzi e del mitico allenatore Carlo Mazzone.

A Termoli, come allenatore, arrivò nella stagione 1993 /1994 a campionato iniziato, subentrando a Fabrizio Bobbiesi. La squadra, dopo la partita persa a Francavilla, venne affidata momentaneamente al compianto Carmine Antrone e poi arrivò lui che trasformò la squadra che cominciò a volare e divenne presto lo spauracchio del girone di serie D. La squadra, ovunque andava, offriva spettacolo e gol e veniva applaudita dai tifosi avversari. La squadra di Mario Viviani era lo spauracchio di tutte, quell’anno lo ricordiamo molto bene perché chi vi scrive lo ha seguito come telecronista di una tv locale. Quell’anno sfiorammo la vittoria del campionato, arrivammo terzi e vinse il Tolentino, poi l’anno seguente arrivammo noni ma gli anni di Viviani furono davvero anni splendidi per il calcio cittadino.

La comunità sportiva di Termoli esprime le più sentite condoglianze alla famiglia di Mario Viviani, ringraziandolo per aver portato in alto il nome dell’U.S.Termoli in quel periodo di quando fu allenatore della città adriatica.

Galleria fotografica