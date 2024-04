Scontro sul fondovalle Rivolo alle porte del capoluogo, persona estratta dalle lamiere

CAMPOBASSO. Alle 13.30 circa di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso è intervenuta a causa di un incidente stradale lungo la statale 751, cosiddetta "Rivolo".

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati a liberare una persona dalle lamiere di una delle due autovetture e mettere in sicurezza lo scenario. In totale sono state tre le persone ferite e portate da due ambulanze del 118 in ospedale a Campobasso.

Sul posto anche la Polizia Locale di Campobasso.