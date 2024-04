Spacciavano cocaina, arrestati in due dai Carabinieri

Tolleranza zero

TERMOLI. Un duplice arresto da parte dei Carabinieri della compagnia di Termoli è stato effettuato nelle prime ore di venerdì scorso in città e ancora una volta a finire nel mirino dei militari dell'Arma sono stati due giovani coinvolti nello spaccio di sostanze stupefacenti.

In questa occasione, il personale di via Brasile ha assicurato alla giustizia due 32enni, trovati in possesso di cocaina e uno di loro anche di un'arma.

L'operazione sarebbe scattata in seguito a indagini mirate, che li hanno condotti fino all'arresto dei due, la cui udienza di convalida è fissata per domani mattina al Tribunale di Larino.