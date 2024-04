Trovati con oltre mezzo chilo di cocaina e una pistola, convalidati gli arresti dei due pusher

TERMOLI. Il gip del Tribunale di Larino ha convalidato i due arresti effettuati dai Carabinieri della compagnia di Termoli all'alba di venerdì scorso.

Un 31enne e un 32enne del posto erano stati sorpresi in un blitz all'interno di un garage mentre stavano confezionando dosi di cocaina. I militari dell'Arma hanno rinvenuto nel box sia la droga, 532 grammi nello specifico, che le attrezzature utilizzate per la preparazione dello stupefacente, ma non solo. Rinvenuta anche una pistola, con una dozzina di proiettili.

Dei giovani, il 31enne, già gravato da precedenti specifici, è rimasto in carcere, mentre il 32enne, che non ne aveva, è stato confinato ai domiciliari. A difenderli è stato l'avvocato Ruggiero Romanazzi.