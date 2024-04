Il Tribunale di Vasto dà l'ok al dissequestro della Sabino Esplodenti

Per far ripartire l'attività serve una nuova licenza dalla Prefettura

CASALBORDINO.Il Tribunale di Vasto ha disposto il dissequestro della Esplodenti Sabino, l’azienda di Casalbordino in cui lo scorso settembre morirono tre dipendenti (Leggi).

Questo quanto deciso dalla Procura a seguito dalle relazione del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri.

I militari del Noe nei giorni scorsi hanno preso visione dell’esecuzione degli interventi per il ripristino della sicurezza all’interno della polveriera, ma per far ripartire l'attività serve una nuova licenza dalla Prefettura.

La fabbrica già lo scorso gennaio aveva visto dissequestrati gli uffici amministrativi (Leggi) ed ora la sua riconversione potrebbe essere più vicina.

Intanto i 70 dipendenti dello stabile sono tornati a percepire gli ammortizzatori sociali dal 20 marzo (Leggi) visto che era da gennaio che non percepivano nessuna indennità (Leggi).