Due fratelli agricoltori aggrediti con falce e ascia nell'agro di Chieuti

CHIEUTI. Brutale aggressione quella avvenuta nella mattinata di ieri nell’agro di Chieuti, dove due fratelli hanno subito un agguato a colpi di falce e ascia mentre si trovavano al lavoro nei loro campi. Uno dei due, poco più che 50enne, è tuttora ricoverato all’ospedale di San Giovanni Rotondo, mentre l’altra - trasportato al ‘Masselli Mascia’ di San Severo dal 118 - ha riportato ferite lacero-contuse e punti sutura al capo.

“Un episodio gravissimo, che si poteva e doveva evitare”. I familiari dei due agricoltori non si danno pace per quanto accaduto. E in effetti, solo poche settimane prima, gli stessi erano stati minacciati - pare - dalla stessa persona che, secondo quanto già denunciato, si sarebbe presentata nel fondo agricolo in località 'Viarelle' con lo stesso attrezzo di lavoro, con il quale avrebbe anche tranciato il cavo di ingresso.

Si tratta di uno dei vari episodi denunciati nel corso dell’ultimo anno; contestazioni alle quali è quasi sempre seguita una contro-denuncia per calunnia e diffamazione. Un botta e risposta in carta bollata che, di fatto, avrebbe tenuto questa ‘guerra’ legata all’appropriazione dei terreni (gestiti da circa 40 anni dalla famiglia delle vittime) in una 'bolla procedurale'.

Così fino a ieri mattina, quando alle minacce sono seguiti i fatti: i due uomini erano chini, al lavoro sui campi, quando sono stati sorpresi e colpiti alla testa da una falce e, pare, un’ascia.

Per il fatto si procede già d’ufficio con la segnalazione partita dall’ospedale, ma i legali presenteranno anche un atto di denuncia-querela in Procura; le ipotesi di reato paventate, allo stato, sono lesioni e tentato omicidio. “La vicenda, secondo le dichiarazioni dei familiari, rappresenta l’ennesimo episodio di violenza derivante dai pessimi rapporti di vicinato legati a comportamenti sistematicamente prevaricatori dei rivendicati diritti di utilizzo dei fondi posseduti dalle vittime”, puntualizzano i legali che provano a contestualizzare l'accaduto. Benché feriti e sanguinanti, sono stati gli stessi agricoltori a lanciare l’allarme ai familiari per attivare i soccorsi. Sul posto, quindi, sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri di Serracapriola (cui la vicenda è all’attenzione da tempo) per le indagini del caso. “Allo stato - concludono i legali - non conosciamo lo stato delle indagini né sappiamo se sono state adottate misure. Ma - concordano con la famiglia - l'episodio si doveva e poteva evitare”.

Fonte Foggia Today