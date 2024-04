Al liceo artistico Jacovitti "l'Italia incontra la Turchia"

TERMOLI. L’Italia incontra la Turchia. Venerdì 19 aprile si è concluso il progetto Erasmus+ learning programme for group activities KA121 per i 5 studenti e i due docenti accompagnatori della Scuola Superiore Prof.Dr.Halil İnalcık Anadolu Lisesi di Yalova, Turchia, che sono stati ospiti del nostro Liceo Artistico. La prof.ssa Yasemin Sert Çelik ed il prof. Gürcan Polat hanno scelto la nostra scuola attratti e incuriositi dalle discipline artistiche e dalla creatività ed originalità dei nostri studenti, supportate dalla competenza dei nostri docenti.

Utilizzando la lingua inglese come comune strumento di comunicazione, Ahmet, Bade, Beyza, Cihat e Ecenur hanno condiviso con i nostri alunni aspetti della loro cultura, dalla geografia alle tradizioni, ai luoghi più importanti del loro paese, facendo assaggiare le tipiche delizie turche e coinvolgendoli in canti e danze tradizionali. I nostri ospiti hanno avuto la possibilità di partecipare a diverse lezioni e laboratori, da quelle di inglese per confrontare testi, approcci e metodologie didattiche a quelle di arti figurative e disegno dal vero, laboratorio di origami, modellazione e stampa 3D, realizzazione di modelli architettonici in scala. Non è mancata la visita del borgo antico con la guida esperta del Presidente dell’ArcheoClub di Termoli Oscar De Lena e la traduzione simultanea effettuata da una nostra studentessa.

L’ultimo giorno, dopo la consegna degli attestati di partecipazione, gli alunni hanno preparato il tipico caffè turco per i docenti italiani ed hanno salutato con affetto i loro nuovi amici italiani.

È stata una grande opportunità per dimostrare ai nostri studenti come si possano superare le barriere della diversità culturale. Tutti loro hanno scoperto con stupore di avere in comune più di quanto non pensassero e di aver trovato nuovi amici da cui, con un po’ di rammarico, si sono dovuti separare. Arrivederci, ragazzi!

Galleria fotografica