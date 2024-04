A fuoco nella notte un'auto alimentata a Gpl, sul posto il 115

CAMPOMARINO. Incendio di un'auto alimentata a Gpl nella notte tra sabato e domenica a Campomarino, in via Luigi Sturzo. L'emergenza è scattata intorno alle 3, quando il veicolo, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della locale stazione, ha preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 115 del distaccamento dei Vigili del fuoco di Termoli, che hanno estinto le fiamme e riportato la situazione alla normalità, sterilizzando rischi ulteriori.