Terzo Millennio in corteo al Palio delle Oche di Campomarino

TERMOLI. Il Terzo Millennio, associazione culturale Termolese, è stata ospite ieri della città di Campomarino per presenziare al corteo storico e al famoso Palio delle Oche, in occasione della festività di San Vincenzo Ferreri.

Il Corteo si è snodato per le vie del paese con una moltitudine di figuranti e comparse tra cui il rinomato gruppo storico Termolese.

Molto soddisfatto il Presidente Giuseppe Bucci che sin dal 2011, anno di nascita dell'associazione, ha sempre cercato di intrecciare rapporti di collaborazione reciproca con altri gruppi storici molisani e non.

"Con l'occasione ringrazio ufficialmente il Presidente e organizzatore Gianfranco Nobile per aver invitato il nostro gruppo al corteo storico di Campomarino. Sono iniziative che vanno a consolidare anni di collaborazione e stima reciproca e siamo stati ben felici di portare il gonfalone del Terzo Millennio a Campomarino".

Ringraziando tutti i soci e direttivo dell'associazione, il Presidente Bucci ha anticipato che per il Terzo Millennio, sarà un'estate ricca di manifestazioni a Termoli ma anche fuori dai confini regionali, per concludersi con il famoso corteo di Gravina di Puglia previsto per il prossimo settembre.