Il palio delle oche a Campomarino

CAMPOMARINO. La contrada "Madonnina" vince il quarto palio delle oche di Campomarino.

Un'intera comunità unita nelle celebrazioni di San Vincenzo e nel palio delle oche, evento finale di tre intensi giorni di festa che ha visto primeggiare Nina, l'oca della contrada Madonnina che si è aggiudicata la vittoria finale e il conseguente onore di sfilare nella suggestiva processione di San Vincenzo Ferreri che si è tenuta nella serata di ieri.

Anche quest'anno il palio delle oche di Campomarino, giunto alla quarta edizione, ha regalato momenti di grande entusiasmo e un clima di festa in grado di coinvolgere migliaia di persone tra residenti e turisti.

Prima dell'attesa competizione le vie della cittadina adriatica sono state animate dal suggestivo corteo storico caratterizzato dalla presenza di numerosi gruppi storici e sbandieratori dei paesi limitrofi che con abiti medievali di pregevole fattura hanno rievocato il passaggio dei nobili di Capua: Andrea d'Altavilla, conte di Campomarino alla fine del XV secolo e la sua consorte Maria D'Ayerba della casa reale aragonese.

Il suggestivo cerimoniale si è aperto con la benedizione delle oche, condotte con carretti allestiti in stile medievale sino al sagrato della chiesa di Santa Maria a Mare. Particolare emozione ha poi suscitato la parata dei gonfaloni nella quale le nove contrade protagoniste del palio hanno sfilato al fine di dare lustro ai propri stendardi e ai propri colori: un momento particolarmente significativo, in quanto emblematico della competizione tra contrade che nell'ultimo mese ha portato ad una serie di allestimenti che hanno decorato e abbellito l'intera cittadina.

L'estrazione dei bussolotti che ha determinato gli accoppiamenti delle tre gare iniziali si è svolta come da tradizione in piazza Vittorio Veneto dove il Magister Anseris ha dato il via al giuramento dei conduttori delle oche, seguito dalla goliardica e sentita competizione che si è svolta lungo il percorso che da piazza Vittorio Veneto conduce al sagrato della Chiesa Madre.

Le oche, amorevolmente addestrate e guidate dai relativi conduttori, si sono affrontate in un’emozionante corsa, sollecitate unicamente dall'incitamento e dal richiamo verbale dei conduttori.

Uno spettacolo coinvolgente che negli ultimi anni ha suscitato un grandissimo interesse è una notevole curiosità, come testimoniato dalla grande presenza di pubblico.

La manifestazione è ispirata alla leggenda del XV secolo che vede Campomarino assediata dai Turchi, sconfitti grazie allo starnazzare delle oche nel mezzo della notte che in questo modo riuscirono a dare l’allarme consentendo alla popolazione di rifugiarsi sotto la statua di San Vincenzo.

La manifestazione, organizzata dalla APS La Compagnia del Bosco e dal Comitato delle Contrade in collaborazione con l'arc Pro San Vincenzo si è conclusa con la processione in onore di San Vincenzo Ferreri durante la quale la contrada Madonnina ha avuto il privilegio di esporre il proprio stendardo. In seguito l'intrattenimento è stato garantito da stand gastronomici, esibizioni musicali e dai fuochi d'artificio finali.

Campomarino ed il palio delle Oche: "Una manifestazione in grado di coinvolgere e unire l'intera comunità e al tempo stesso di creare un notevole interesse dal punto di vista turistico e culturale".

Le parole del sindaco di Campomarino Piero Donato Silvestri confermano quanto il palio delle oche sia ormai un evento di notevole rilevanza per il territorio. "Esprimiamo soddisfazione e gratitudine nei confronti degli organizzatori - ha dichiarato Silvestri - per aver contribuito a valorizzare la nostra cittadina e le nostre tradizioni attraverso un evento che si colloca ormai a pieno titolo tra i più apprezzati e noti nell'intero territorio.

Il palio delle oche, appuntamento conclusivo dei tre giorni di festa in onore di San Vincenzo Ferreri, insieme alle altre iniziative organizzate in questi giorni, rappresenta un importante esempio di quanto la sinergia e la collaborazione tra associazioni, cittadini e attività locali sia di fondamentale importanza all'interno del nostro tessuto sociale.

Un ringraziamento particolare va alla aps Compagnia del Bosco, alla arc Pro San Vincenzo, a tutte le associazioni che si sono prodigate per la riuscita della manifestazione".

