Commissione Carrese dice sì all'unanimità, la vigilia a San Martino in Pensilis

Verso la Carrese di San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Vigilia importante in vista della Carrese di domani pomeriggio, che vedrà competere per il terzo anno di fila senza alcun problema i carri di Giovanotti, Giovani e Giovanissimi.

Ormai in archivio le fibrillazioni sugli ipotetici stop alla manifestazione, che hanno influito e non poco sull'umore della comunità negli anni scorsi, fino ad arrivare al doppio annullamento a causa della pandemia.

Oggi pomeriggio si è riunita la commissione Carrese, in municipio, e come avvenuto nel 2023, ha autorizzato all'unanimità dei componenti lo svolgimento della manifestazione. Grande soddisfazione per l'amministrazione Di Matteo.