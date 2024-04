Già accusato di violenza sessuale, non lo ferma nemmeno il braccialetto elettronico: arrestato 27enne

Tolleranza zero

Tolleranza zero mar 30 aprile 2024

TERMOLI. Ci risiamo, ancora un arresto legato al codice rosso e alle violenze di genere.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia Carabinieri di Termoli hanno arrestato un 27enne di origine marocchina, già titolare di precedenti penali, colto nella flagranza del reato di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

La misura cautelare, a cui lo stesso si trovava sottoposto dal 1° marzo scorso anche con applicazione del braccialetto elettronico, era stata emessa dal Gip del Tribunale di Larino in seguito alla commissione dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali, violenza sessuale, violenza privata, minaccia e danneggiamento, commessi durante lo scorso inverno nei confronti di una 25enne che in quel periodo lo stava ospitando.

All’epoca inoltre, in una circostanza, l’uomo era stato anche arrestato in flagranza di reato poiché sorpreso mentre stava percuotendo la vittima dopo un’accesa lite, nel corso della quale aveva anche danneggiato un infisso e rotto diversi oggetti presenti in casa.

Nell’attuale circostanza invece i militari, durante lo svolgimento di un servizio perlustrativo, lo hanno sorpreso dopo che si era introdotto nelle pertinenze dell’abitazione di residenza sempre della medesima vittima, in palese violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa anche con applicazione di braccialetto elettronico, emessa dall’Ufficio Gip del Tribunale di Larino proprio in seguito alle condotte delittuose risalenti allo scorso inverno.

A quel punto, appurate le sue oggettive responsabilità in relazione alla violazione delle disposizioni di legge, il magrebino è stato arrestato e, confinato agli arresti domiciliari.

Nel corso della successiva udienza dinanzi al gip del Tribunale frentano, l’arresto è stato opportunamente convalidato poiché legittimamente eseguito.

Positivo è stato fortunatamente l’epilogo di questa vicenda, poiché il perentorio e deciso intervento dei militari dell’Arma ha permesso di tutelare la vittima, evitando che la situazione degenerasse e che la condotta delittuosa potesse verosimilmente portare – come purtroppo spesso accade specie in casi di questo genere – a ben più gravi ed irreparabili conseguenze.